Путин посоветовал чиновникам посмотреть на реальную жизнь

Президент Владимир Путин провёл совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, где решали, как повысить доступность и качество медицинской помощи, образования, трудоустройства и социальной защиты. Задача, как заметил сам российский лидер, — сделать "работу соцсферы более человечной". Глава государства в очередной раз напомнил чиновникам, что гражданам важно получить качественные услуги, а техническая сторона вопроса их волновать не должна.

"Важно получить помощь качественно и своевременно. И при этом чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не сталкивались с трудностями — вот что мы должны сделать", — поставил задачу президент.

Путин подчеркнул, что врачи, соцработники и педагоги должны заниматься не излишней бумажной волокитой, а уделять своё время и внимание прежде всего людям. Впрочем, уже сейчас в России многое сделано, чтобы избавиться от забюрократизированности при общении с государством. Путин привёл в пример ситуацию в налоговой сфере: процедура выплат налогов стала более понятна и удобна благодаря запуску различных цифровых сервисов. И такие положительные практики надо развивать. Глава государства поручил чиновникам внимательно проанализировать законодательство и методику оказания госуслуг.

"Подход здесь должен быть предельно понятным: нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила, избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей, демонтирует коллективы социальных учреждений и демотивирует их", — пояснил он.

...А для этого нужно спуститься с небес на землю. Буквально вместе с простыми гражданами, например, пройти весь путь получения какой-нибудь справки, записи ребёнка в детский сад, фактически сделать контрольную закупку. Путин признался, что не уверен в том, что данные, основанные на ведомственной информации, объективны.

"Лично каждому не нужно ножками ходить, смотреть, как запись осуществляется в школы, детсад или идёт процедура в поликлинике или больнице. Но это не мешает сделать вашим доверенным лицам. Для ваших подчинённых будет полезно. Посмотрите сами, что там происходит в жизни реальной, на земле", — обратился президент к губернаторам и министрам.

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