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Путин посоветовал чиновникам посмотреть на реальную жизнь

Глава государства провёл совещание по решению социальных вопросов россиян.

15 апреля 2021, 15:43

Фото © Kremlin.ru

Президент Владимир Путин провёл совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, где решали, как повысить доступность и качество медицинской помощи, образования, трудоустройства и социальной защиты. Задача, как заметил сам российский лидер, — сделать "работу соцсферы более человечной". Глава государства в очередной раз напомнил чиновникам, что гражданам важно получить качественные услуги, а техническая сторона вопроса их волновать не должна.

"Важно получить помощь качественно и своевременно. И при этом чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не сталкивались с трудностями — вот что мы должны сделать", поставил задачу президент.

Путин призвал избавляться от бюрократических процедур, которые унижают людей

Путин призвал избавляться от бюрократических процедур, которые унижают людей

Путин подчеркнул, что врачи, соцработники и педагоги должны заниматься не излишней бумажной волокитой, а уделять своё время и внимание прежде всего людям. Впрочем, уже сейчас в России многое сделано, чтобы избавиться от забюрократизированности при общении с государством. Путин привёл в пример ситуацию в налоговой сфере: процедура выплат налогов стала более понятна и удобна благодаря запуску различных цифровых сервисов. И такие положительные практики надо развивать. Глава государства поручил чиновникам внимательно проанализировать законодательство и методику оказания госуслуг.

"Подход здесь должен быть предельно понятным: нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила, избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей, демонтирует коллективы социальных учреждений и демотивирует их", пояснил он.

Путин: Главная национальная цель — чтобы граждане жили лучше

Путин: Главная национальная цель — чтобы граждане жили лучше

...А для этого нужно спуститься с небес на землю. Буквально вместе с простыми гражданами, например, пройти весь путь получения какой-нибудь справки, записи ребёнка в детский сад, фактически сделать контрольную закупку. Путин признался, что не уверен в том, что данные, основанные на ведомственной информации, объективны.

АСИ: Рейтинг качества жизни в регионах запустят уже в этом году

АСИ: Рейтинг качества жизни в регионах запустят уже в этом году

"Лично каждому не нужно ножками ходить, смотреть, как запись осуществляется в школы, детсад или идёт процедура в поликлинике или больнице. Но это не мешает сделать вашим доверенным лицам. Для ваших подчинённых будет полезно. Посмотрите сами, что там происходит в жизни реальной, на земле", — обратился президент к губернаторам и министрам.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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