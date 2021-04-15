Садальский — о фильме Данилы Козловского "Чернобыль": Отстал на три года

Российский актёр Станислав Садальский в разговоре с Лайфом прокомментировал выход нового фильма "Чернобыль" Данилы Козловского, показ которого недавно состоялся в Санкт-Петербурге.

"При всём моём уважении к Даниле я не думаю, что он сможет переплюнуть "Чернобыль" от HBO. Это грандиозная картина! Мы всегда и так отстаём, а здесь он отстал, по-моему, на три года", — сказал Садальский.

По словам актёра, "все пенки" уже собрал зарубежный сериал, который вышел первым, и сейчас фильм Козловского — это "пустые хлопоты". При этом Садальский отметил, что не будет смотреть российский "Чернобыль", поскольку картина ему абсолютно не интересна.

Как ранее сообщал Лайф, в начале апреля российский актёр Данила Козловский представил свой фильм "Чернобыль". Показ состоялся в Санкт-Петербурге. Известно, что премьера была перенесена с октября 2020 года на апрель 2021-го из-за пандемии коронавируса.

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