Правая рука Васильевой вышла из её альянса из-за политики

В организации личного окулиста Навального Анастасии Васильевой произошёл раскол: её правая рука, в прошлом возглавлявшая пермскую ячейку профсоюза, Анастасия Тарабрина вышла из альянса, о чём сама и сообщила в соцсетях. Девушка пояснила, что уходит из-за политики: Васильева "бросила все силы организации на участие в политических играх Алексея Навального", за что и поплатилась.

Кстати, вместе с Тарабриной из альянса Васильевой, признанного иноагентом, вышли и другие активисты, которые хотят заниматься защитой прав медработников в нашей стране.

"Почему медики начали массово выходить из альянса? Ответ прост: председатель Анастасия Васильева стала действовать в своих личных интересах, ставя их выше интересов профсоюза. И, как следствие, альянс бросил все силы на участие в политических играх Алексея Навального, это полностью противоречит целям и задачам профсоюза", — пояснила Тарабрина.

Напомним, что саму Васильеву ранее оштрафовали на 180 тысяч рублей за организацию массовой несогласованной акции у ИК-2 в Покрове, где содержится блогер Алексей Навальный. Незаконное мероприятие состоялось 6 апреля. В полицию тогда за нарушение общественного порядка было доставлено девять человек.

Авторы