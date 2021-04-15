Правая рука Васильевой вышла из её альянса из-за политики
Сразу нескольким активистам не понравилось, что бывший окулист Навального стала всё чаще действовать в своих личных интересах, ставя их выше интересов профсоюза.
Слева — Анастасия Васильева, справа — Анастасия Тарабрина.
Фото © ТАСС / Евгений Софийчук / Instagram / anastasia__tarabrina
В организации личного окулиста Навального Анастасии Васильевой произошёл раскол: её правая рука, в прошлом возглавлявшая пермскую ячейку профсоюза, Анастасия Тарабрина вышла из альянса, о чём сама и сообщила в соцсетях. Девушка пояснила, что уходит из-за политики: Васильева "бросила все силы организации на участие в политических играх Алексея Навального", за что и поплатилась.
Кстати, вместе с Тарабриной из альянса Васильевой, признанного иноагентом, вышли и другие активисты, которые хотят заниматься защитой прав медработников в нашей стране.
"Почему медики начали массово выходить из альянса? Ответ прост: председатель Анастасия Васильева стала действовать в своих личных интересах, ставя их выше интересов профсоюза. И, как следствие, альянс бросил все силы на участие в политических играх Алексея Навального, это полностью противоречит целям и задачам профсоюза", — пояснила Тарабрина.
Напомним, что саму Васильеву ранее оштрафовали на 180 тысяч рублей за организацию массовой несогласованной акции у ИК-2 в Покрове, где содержится блогер Алексей Навальный. Незаконное мероприятие состоялось 6 апреля. В полицию тогда за нарушение общественного порядка было доставлено девять человек.
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