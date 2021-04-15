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Правая рука Васильевой вышла из её альянса из-за политики

Сразу нескольким активистам не понравилось, что бывший окулист Навального стала всё чаще действовать в своих личных интересах, ставя их выше интересов профсоюза.

15 апреля 2021, 15:21
<p>Слева — Анастасия Васильева, справа — Анастасия Тарабрина.</p><p>Фото © ТАСС / Евгений Софийчук / Instagram / <a href="https://www.instagram.com/anastasia__tarabrina/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anastasia__tarabrina</a></p>

Слева — Анастасия Васильева, справа — Анастасия Тарабрина.

Фото © ТАСС / Евгений Софийчук / Instagram / anastasia__tarabrina

В организации личного окулиста Навального Анастасии Васильевой произошёл раскол: её правая рука, в прошлом возглавлявшая пермскую ячейку профсоюза, Анастасия Тарабрина вышла из альянса, о чём сама и сообщила в соцсетях. Девушка пояснила, что уходит из-за политики: Васильева "бросила все силы организации на участие в политических играх Алексея Навального", за что и поплатилась.

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Кстати, вместе с Тарабриной из альянса Васильевой, признанного иноагентом, вышли и другие активисты, которые хотят заниматься защитой прав медработников в нашей стране.

"Почему медики начали массово выходить из альянса? Ответ прост: председатель Анастасия Васильева стала действовать в своих личных интересах, ставя их выше интересов профсоюза. И, как следствие, альянс бросил все силы на участие в политических играх Алексея Навального, это полностью противоречит целям и задачам профсоюза", пояснила Тарабрина.

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Напомним, что саму Васильеву ранее оштрафовали на 180 тысяч рублей за организацию массовой несогласованной акции у ИК-2 в Покрове, где содержится блогер Алексей Навальный. Незаконное мероприятие состоялось 6 апреля. В полицию тогда за нарушение общественного порядка было доставлено девять человек.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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