Десантники занялись перевоспитанием плевавшего на могилы советских солдат тиктокера из Витебска
Отмечается, что школьник признал свою вину и сожалеет о глупом поступке.
Владислав с десантниками. Фото © Tut.by
В Белоруссии десантники занялись перевоспитанием 11-летнего школьника Владислава. Поводом для таких решительных мер стала видеозапись в соцсети "Тикток", на которой мальчик идёт по мемориалу на Успенской горке и плюёт на могилы советских солдат. Как пишет Tut.by, класс, где учится юный вандал, отправили на экскурсию в 103-ю отдельную воздушно-десантную бригаду.
"Патриотическим воспитанием школьника теперь займутся в бригаде. Десантники планируют привлекать Владислава и его одноклассников к мероприятиям накануне Дня Победы и познакомить его с ветеранами", — заявили в Минобороны, добавив, что мальчик сильно сожалеет о своём поступке.
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К слову, скандальное видео, появившееся в Сети в минувшие выходные, уже удалили из-за оскорбительного содержания, а аккаунт школьника сразу же заблокировали. Отмечается, что теперь Владислав состоит на учёте в милиции.
Ранее Лайф сообщал, что женщина пожарила яичницу на Вечном огне в подмосковном Пушкине. В отношении 64-летней нарушительницы завели уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
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