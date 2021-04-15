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Десантники занялись перевоспитанием плевавшего на могилы советских солдат тиктокера из Витебска

Отмечается, что школьник признал свою вину и сожалеет о глупом поступке.

15 апреля 2021, 15:11
<p>Владислав с десантниками. Фото © <a href="https://news.tut.by/society/726690.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tut.by</a></p>

Владислав с десантниками. Фото © Tut.by

В Белоруссии десантники занялись перевоспитанием 11-летнего школьника Владислава. Поводом для таких решительных мер стала видеозапись в соцсети "Тикток", на которой мальчик идёт по мемориалу на Успенской горке и плюёт на могилы советских солдат. Как пишет Tut.by, класс, где учится юный вандал, отправили на экскурсию в 103-ю отдельную воздушно-десантную бригаду.

"Патриотическим воспитанием школьника теперь займутся в бригаде. Десантники планируют привлекать Владислава и его одноклассников к мероприятиям накануне Дня Победы и познакомить его с ветеранами", — заявили в Минобороны, добавив, что мальчик сильно сожалеет о своём поступке.

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К слову, скандальное видео, появившееся в Сети в минувшие выходные, уже удалили из-за оскорбительного содержания, а аккаунт школьника сразу же заблокировали. Отмечается, что теперь Владислав состоит на учёте в милиции.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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