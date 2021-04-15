"Хватит тыкать палкой в медведя": Американцы в соцсетях призвали Байдена прекратить конфронтацию с РФ

Простые американцы шокированы противоречивым поведением президента США Джо Байдена в отношении России. Об этом пишет РИА ФАН, изучившее комментарии пользователей соцсетей под публикацией телеканала Fox News о будущих санкциях против Москвы.

Отметим, что Fox News — это телеканал правого, консервативного уклона, который традиционно поддерживает республиканцев. Байдена и его правительство активно критикуют как зрители, так и сами ведущие во время эфиров. Демократы, в свою очередь, ненавидят Fox News настолько, что отказались проводить внутрипартийные предвыборные дебаты на платформе телеканала, обвинив его в предвзятости.

Судя по всему, тема антироссийских санкций ещё сильнее расколола американское общество. Зрители Fox News (читай — критики Байдена) остро отреагировали на эскалацию отношений с Москвой, к которой по необъяснимым причинам стремится президент США. В соцсетях настоящие баталии между теми, кто поддерживает давление на Россию, и теми, кто выступает против провоцирования напряжённости в отношениях двух ядерных держав.

"Ну, понеслась. Мы ослабляем нашу армию, но продолжаем тыкать палкой в медведя", — пишет Geba_The_Goober.

"Никому не кажется, что Путин и остальные просто видят режим Байдена таким, какой он есть на самом деле? Мы несёмся к катастрофе, и эти события не сулят ничего хорошего ни нам, ни нашим детям, ни чему-либо ещё на планете", — сокрушается Thoughtcriminal2020.

"Может, вместо санкций вам бы стоило подумать о своей кибербезопасности?" — иронизирует DanS.

Как ранее сообщал Лайф, новые санкции США против России были введены на фоне подготовки встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Причём президент США сам предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. В телефонном разговоре с Путиным он подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

Американские СМИ приводили два санкционных сценария, которые могут быть реализованы в отношении России на этот раз. Именно Bloomberg написал, что речь пойдёт о высылке десяти дипломатов, а The New York Times настаивал, что США введут санкции против суверенного долга России. Правы оказались оба.

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