"Циничная и агрессивная игра": Косачёв рассказал, зачем США ввели санкции против России

Вводя санкции против России, Вашингтон в условиях максимально жёсткого давления склоняет Москву принять предложение о встрече российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв. По его мнению, неспроста помощник главы Америки заявил, что отношения между странами "рискуют ухудшиться, если президенты двух стран не смогут встретиться".

"Если Салливан (помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. — Прим. Лайфа) процитирован точно, то смысл комбинации Вашингтона в том, чтобы заставить Россию принять предложение о встрече двух президентов именно в условиях максимально жёсткого давления на Россию", — написал сенатор на своей странице в "Фейсбуке".

По мнению Косачёва, отказ Москвы от встречи будет удобным поводом для любых дальнейших карательных мер со стороны Вашингтона. В то же время согласие будет означать стремление смягчить ограничения, в силу чего США заранее "обеспечат себе на встрече позицию доминанта". По словам сенатора, это очень "циничная и агрессивная игра" в адрес России.

При этом парламентарий уверен, что ответные меры со стороны Москвы должны быть оперативными. Нужно готовиться к встрече Путина и Байдена, держа в голове древнюю мысль о том, что месть — это блюдо, которое надо подавать холодным, добавил Косачёв.

Ранее сегодня Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Отмечается, что администрация президента чётко дала понять, что США хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией и не считают, что странам нужно продолжать идти по негативной траектории. Также США собираются выслать десять российских дипломатов.

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