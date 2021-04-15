В московском метро запустили поезд, посвящённый нацпроектам. Видео © LIFE

Сегодня в Московском метрополитене состоялся запуск тематического брендированного поезда под названием "Россия изменений: поезд возможностей", посвящённый российским нацпроектам. Об этом сообщается на официальном портале программы. Лайф побывал на официальном открытии.

Как стало известно, тематический вагон курсирует по Арбатско-Покровской линии метро Москвы. Такие поезда запустят также в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Благодаря их оформлению пассажиры смогут узнать подробнее о национальных проектах России и предоставляемых гражданам мерах господдержки, а также познакомиться с фактами их реализации.

"Контент поезда расскажет его пассажирам о возможностях, предоставляемых нацпроектами для населения и бизнеса. Эти возможности структурированы на 10 групп в соответствии с важными направлениями жизни человека — семьёй, образованием, здоровьем, культурным развитием, саморазвитием, освоением современных технологий и трудовой деятельностью", — рассказала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Так, в вагоне "Создавать семью" собрана информация о мерах поддержки в рамках нацпроекта "Демография". Здесь можно узнать о получении материнского капитала, льготном кредитовании для семей с детьми, создании дополнительных мест в яслях, мероприятиях для старшего поколения, а также возможностях социального и трудового развития. Вагон "Быть здоровым" посвящён повышению качества и доступности медицинских услуг и простым шагам, которые может сделать каждый житель страны, чтобы быть здоровым. А вагон "Узнавать новое" рассказывает об образовании на протяжении всей жизни.

Также в программе отметили, что пассажиры "поезда возможностей" смогут узнать о главных событиях, результатах и активности нацпроектов и даже воспользоваться мерами "здесь и сейчас", в чём помогут QR-коды, размещённые непосредственно в вагонах.

Ранее председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов выразил мнение, что трамвайную сеть в Москве ждёт активное развитие по примеру метрополитена. Этому поможет решение объединить метро и трамвай в одну рельсовую систему. Таким образом, Москва встанет в ряд с Прагой, Ригой, Мюнхеном, Цюрихом, Женевой и Амстердамом, сказал эксперт.

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