В Кемеровской епархии РПЦ объяснили, зачем брать благословение для вакцинации

Руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии, диакон Вячеслав Ланский объяснил Лайфу, зачем в поликлинике в Кемерове предлагают взять благословение перед вакцинацией от коронавируса. По словам представителя Церкви, автор видео не совсем точно передал суть ситуации.

Ланский объяснил, что благословение не является обязательным условием для вакцинации ни для христиан, ни тем более для нецерковных людей. Однако для многих верующих вопрос о том, делать или не делать прививку, является очень непростым, соединённым с необходимостью принять волевое решение. И в таком случае благословение может поддержать человека в его выборе, объяснил собеседник Лайфа.

"Благословение — одна из церковных традиций. Это "благое слово", соединённое с молитвенным пожеланием Божией помощи, произнесённое в отношении просящего. Христианин испрашивает Божьего благословения через священника перед совершением важного для него дела", — отметил диакон.

Ланский добавил, что духовенство Кемеровской епархии прекрасно осознаёт опасность коронавирусной инфекции: несколько священников окончили свой земной путь после перенесённого заболевания, другие ещё не до конца смогли восстановить своё здоровье.

"В настоящее время вакцина — самое эффективное средство профилактики опасного заболевания, часть священнослужителей уже поставили себе прививки и делятся с прихожанами уже не чьим-либо мнением, а своим опытом", — резюмировал собеседник Лайфа.

Ранее Лайф сообщал, что патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса, выбрав для защиты "одну из российских вакцин". После прививки он чувствовал себя очень хорошо.

Авторы