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ЦБ следит за ситуацией на финансовых рынках после введения санкций США

В регуляторе уточнили, что на начало апреля вложения иностранных инвесторов снизились до 19,7% от совокупного объёма в обращении.

15 апреля 2021, 14:07
<p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Банк России следит за ситуацией на финансовых рынках после введения новых американских санкций и готов в случае необходимости задействовать имеющиеся в его распоряжении инструменты в целях сохранения финансовой стабильности. Об этом сказано на сайте регулятора.

"Банк России отмечает, что доля иностранных инвесторов в общем объёме государственного долга и ещё в большей мере в первичных размещениях в течение последнего года значительно сократилась", — сказано в записи.

Отмечается, что на начало апреля вложения иностранных инвесторов снизились до 19,7% от совокупного объёма в обращении, а их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%.

МИД РФ: Ответ на санкции США будет неотвратимым

МИД РФ: Ответ на санкции США будет неотвратимым

Напомним, сегодня Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. В частности, финансовым организациям запретили напрямую приобретать новый госдолг у Центробанка, Минфина РФ и Фонда национального благосостояния.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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