ЦБ следит за ситуацией на финансовых рынках после введения санкций США
В регуляторе уточнили, что на начало апреля вложения иностранных инвесторов снизились до 19,7% от совокупного объёма в обращении.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Банк России следит за ситуацией на финансовых рынках после введения новых американских санкций и готов в случае необходимости задействовать имеющиеся в его распоряжении инструменты в целях сохранения финансовой стабильности. Об этом сказано на сайте регулятора.
"Банк России отмечает, что доля иностранных инвесторов в общем объёме государственного долга и ещё в большей мере в первичных размещениях в течение последнего года значительно сократилась", — сказано в записи.
Отмечается, что на начало апреля вложения иностранных инвесторов снизились до 19,7% от совокупного объёма в обращении, а их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%.
Напомним, сегодня Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. В частности, финансовым организациям запретили напрямую приобретать новый госдолг у Центробанка, Минфина РФ и Фонда национального благосостояния.
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