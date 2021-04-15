ЦБ следит за ситуацией на финансовых рынках после введения санкций США

Банк России следит за ситуацией на финансовых рынках после введения новых американских санкций и готов в случае необходимости задействовать имеющиеся в его распоряжении инструменты в целях сохранения финансовой стабильности. Об этом сказано на сайте регулятора.

"Банк России отмечает, что доля иностранных инвесторов в общем объёме государственного долга и ещё в большей мере в первичных размещениях в течение последнего года значительно сократилась", — сказано в записи.

Отмечается, что на начало апреля вложения иностранных инвесторов снизились до 19,7% от совокупного объёма в обращении, а их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%.

Напомним, сегодня Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. В частности, финансовым организациям запретили напрямую приобретать новый госдолг у Центробанка, Минфина РФ и Фонда национального благосостояния.

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