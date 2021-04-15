В Москве преступник-неудачник пытался ограбить Сбер с гранатой, но в итоге спасался бегством
Сотрудница финансовой организации, вместо того чтобы выполнить требования злоумышленника, нажала на тревожную кнопку.
Неудачная попытка ограбления Сбера с гранатой. Фото © LIFE
В Москве произошло неудачное ограбление Сбера, во время которого мужчина попытался запугать кассира предметом, похожим на гранату, однако, не успев завершить преступление, был вынужден спасаться бегством. Об этом Лайфу сообщил источник.
Инцидент произошёл в отделении на Измайловском шоссе, куда 34-летний мужчина пришёл ради наживы. Подойдя к кассе, он достал предмет, похожий на гранату, и попросил кассира выдать ему деньги. Однако сотрудница банка вместо этого нажала на тревожную кнопку, после чего грабитель убрал снаряд и сбежал из отделения, так ничего и не получив.
Ранее Лайф рассказывал, как россиянин за день ограбил банк и два микрокредитных отделения. Однако, когда его поймали, оказалось, что это не все его "подвиги".
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