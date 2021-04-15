Губернатор Кубани: Предоставим отдых на уровне Турции

Лайф: Вениамин Иванович, "вся Турция" сейчас хлынет к вам, готовы ли ваши курорты? Хватит ли на всех мест?

— В этом году курортный сезон у нас стартует с 1 мая. И мы не только готовы принять отдыхающих, мы их ждём. Мы готовы принять туристов со всей страны на качественном уровне! Хочу сказать, что отдых в нашем крае по некоторым направлениям не то что не хуже, а где-то лучше отдыха в Турции. У нас с каждым годом всё больше пятизвёздочных отелей. Кстати, на майские праздники уже забронировано свыше 80 процентов гостиничного фонда в крае, ожидаем около 600 тысяч гостей. Некоторые гостиницы уровня четыре-пять звёзд уже полностью распродали номера. Видимо, у нас такая широта души, что отдыхать надо только в четырёх-пяти звёздах...

Лайф: Но эти отели очень дорогие. Они не просто взвинтили цены, а буквально ушли в космос. В некоторых пятизвёздочных гостиницах стандартный номер только с завтраком на двоих в августе уже стоит более 600 тысяч рублей! И это дороже Турции. Не планируете ли вы как-то умерить аппетиты отельеров?

— Гостиничный бизнес — это всё же бизнес, это рынок. А цену на рынке диктует спрос, давайте будем объективными. И на ценообразование стоимости номеров либо отдыха, конечно, повлиять со своего уровня мы не можем. Как сказать отельерам, собственникам гостиниц: "Снижайте цены", если у них и по этой цене всё продаётся? Ещё раз подчеркну: спрос рождает предложение. Но ради объективности хочу сказать, что курорты Краснодарского края — это не только Сочи и не только отели со звёздами. В нашем регионе более пяти с половиной тысяч мест размещения и самая многочисленная категория — это экономичные гостиницы категорий две-три звезды, отели вообще без звёзд. И их очень много. У нас есть и Азовское побережье (Ейск, Темрюк), Анапа, Геленджик, Туапсе. Да и в Сочи есть доступные гостиницы. Например, есть гостиничный комплекс на берегу моря на 4,5 тысячи номеров по доступной цене в три-пять тысяч рублей, и они достаточно комфортные. Многие даже удивляются. Так что возможности есть. К тому же давайте честно скажем, что и турецкие отели не все пятизвёздочные. Мы готовы на том же уровне, что и Турция, предоставить отдых.

Как сказать отельерам, собственникам гостиниц: "Снижайте цены", если у них и по этой цене всё продаётся? Спрос рождает предложение Губернатор Кондратьев

Лайф: В ряде регионов фиксируется увеличение количества заболевших коронавирусом. Как у вас обстановка, что будет, если к вам приедут сотни тысяч гостей?

— У нас рост (заболеваемости. — Прим. ред.) не фиксируется, фиксируется падение.

Требовать от туристов маски на пляжах мы точно не будем Вениамин Кондратьев

Лайф: Значит, ограничений не будет, маски на пляжах не потребуете или сертификаты о прививках?

— Сегодня смело и уверенно говорю: на улицах ношение масок необязательно. И требовать от туристов маски на пляжах мы точно не будем! Также не будет дополнительных требований при заселении в гостиницы — наподобие тестов на коронавирус или сертификата о прививке. За исключением требований отдельных санаториев, которые являются лечебными учреждениями.

Лайф: Будет ли разрешена анимация в гостиницах, массовые гуляния?

— Если санитарная обстановка позволит, а она не может не радовать, мы всё разрешим. Сейчас работают рестораны, все досуговые учреждения. С 50-процентным ограничением, но работает всё. К концу апреля с учётом эпидемиологической ситуации мы точно решим, какие ограничительные требования мы уберём, и тогда всё будет работать в курортном, обычном режиме.

Лайф: И бояться обсерваторов туристам не надо?

— Достаточно хорошо идёт кампания по вакцинации, поэтому в этот курортный сезон открывать обсерваторы не планируем.

Напомним, Россия с сегодняшнего дня, 15 апреля, по 1 июня ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение ранее принял оперативный штаб на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах. К примеру, в Турции регистрируют около 60 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Для сравнения: в России, у которой население почти в два раза больше, только около восьми тысяч случаев за день. А путешественникам, которые уже купили путёвки в Турцию или Танзанию, предложили обменять эти туры на путешествие внутри страны.

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