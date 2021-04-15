Сотрудница Минфина стала жертвой мошенников, пытаясь продать молокоотсос на "Авито"

В Москве одна из сотрудниц Министерства финансов России стала жертвой мошенников, пытаясь продать молокоотсос через "Авито". Об этом Лайфу сообщил источник.

36-летней женщине в WhatsApp написала некая Жанна, которая заинтересовалась товаром и захотела его купить за пять тысяч рублей. В ходе переписки злоумышленница предложила воспользоваться службой доставки "Авито", на что москвичка возражать не стала. Тогда Жанна прислала ей ссылку на фейковый сайт, где нужно было внести данные банковской карты для получения платежа.

Сотрудница Минфина открыла её и увидела страницу, которую внешне нельзя было отличить от основной страницы "Авито". Женщина, доверившись покупателю, заполнила данные своей банковской карты и CVV-кода. Но вместо того, чтобы получить деньги, с москвички списали пять тысяч рублей. Однако на этом мошенники не собирались останавливаться.

Под предлогом "помочь" женщине Жанна снова прислала ей фейковую ссылку якобы на техподдержку "Авито". После заполнения формы для возврата денег со всех банковских счетов Светланы списались средства на общую сумму 245 348 рублей.

После этого обманутая женщина обратилась в полицию. На данный момент правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа", личности злоумышленников устанавливаются.



Ранее Лайф писал, что индийского топ-менеджера "Авито" обманули мошенники на этой же площадке. С банковской карты мужчины 10 раз списали средства на сумму почти 200 тысяч рублей.

Авторы