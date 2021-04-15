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В Пензе 71-летнего дирижёра кадетской школы подозревают в совращении малолетних

Правоохранители установили два преступных эпизода. Мужчина показывал свой половой орган одной из своих жертв, а вторую склонял к оральному сексу.

15 апреля 2021, 13:09
<p>Подозреваемый Александр К. Фото © Соцсети</p>

Подозреваемый Александр К. Фото © Соцсети

Правоохранители задержали дирижёра духового оркестра кадетской школы № 46 города Пензы Александра К., которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщил источник Лайфа.

Установлено, что с января по апрель 2019 года 71-летний дирижёр принуждал в стенах кадетской школы 11-летнюю девочку, которой на момент преступления было девять лет, к оральному сексу. А ранее, в 2016 году, ещё одной жертвой педофила стала другая 11-летняя девочка, которой на тот момент было семь. Дирижёр демонстрировал ей свой половой орган.

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При этом мужчина имел почёт в городе и даже получил благодарность от главы Пензы Виктора Гвоздева. Кроме того, он был отмечен дипломами "За творческие успехи" и неоднократно становился лауреатом областных и городских фестивалей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все возможные жертвы дирижёра.

Ранее Лайф сообщал, что в Ханты-Мансийске сотрудника ДК заподозрили в сексуальном насилии над четырьмя малолетними детьми. Предположительно, он домогался внучек сожительницы.

Авторы
Анна Рождественская
Анна Рождественская
Никита Могилев
Никита Могилев

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