В Пензе 71-летнего дирижёра кадетской школы подозревают в совращении малолетних
Правоохранители установили два преступных эпизода. Мужчина показывал свой половой орган одной из своих жертв, а вторую склонял к оральному сексу.
Подозреваемый Александр К. Фото © Соцсети
Правоохранители задержали дирижёра духового оркестра кадетской школы № 46 города Пензы Александра К., которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщил источник Лайфа.
Установлено, что с января по апрель 2019 года 71-летний дирижёр принуждал в стенах кадетской школы 11-летнюю девочку, которой на момент преступления было девять лет, к оральному сексу. А ранее, в 2016 году, ещё одной жертвой педофила стала другая 11-летняя девочка, которой на тот момент было семь. Дирижёр демонстрировал ей свой половой орган.
При этом мужчина имел почёт в городе и даже получил благодарность от главы Пензы Виктора Гвоздева. Кроме того, он был отмечен дипломами "За творческие успехи" и неоднократно становился лауреатом областных и городских фестивалей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все возможные жертвы дирижёра.
Ранее Лайф сообщал, что в Ханты-Мансийске сотрудника ДК заподозрили в сексуальном насилии над четырьмя малолетними детьми. Предположительно, он домогался внучек сожительницы.
Выбор редакции
В Пензе возбудили дело из-за нападения ученицы на одноклассника с ножом за шутку о её изнасиловании
В Москве арестовали владельца группы в WhatsApp за вовлечение восьмерых детей в съёмки порно
В Москве преступник-неудачник пытался ограбить Сбер с гранатой, но в итоге спасался бегством
В Кемеровской епархии РПЦ объяснили, зачем брать благословение для вакцинации
ЦБ следит за ситуацией на финансовых рынках после введения санкций США
Комментариев: 0