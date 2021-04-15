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Глава Госдепа заявил, что США продолжат искать возможности для сотрудничества с Россией

Он также заметил, что власти будут уверенно отвечать на действия РФ, которые причиняют вред стране, её союзникам и партнёрам.

15 апреля 2021, 13:22
<p>Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / EPA / JOHANNA GERON</p>

Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / EPA / JOHANNA GERON

США планируют продолжить искать пути для сотрудничества с Россией даже после введения новых санкций. Об этом заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

"Где возможно, США будут искать возможности для сотрудничества с Россией с целью выстраивания более стабильных и предсказуемых отношений, соответствующих американским интересам", — сказал Блинкен.

Госсекретарь уточнил, что Соединённые Штаты будут уверенно отвечать на действия РФ, которые причиняют вред стране, её союзникам и партнёрам.

США объявили о новых санкциях против России

США объявили о новых санкциях против России

Ранее в МИД РФ пообещали неотвратимый ответ на новые санкции США. Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что Вашингтону придётся расплачиваться за деградацию двусторонних отношений.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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