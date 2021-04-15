Глава Госдепа заявил, что США продолжат искать возможности для сотрудничества с Россией
Он также заметил, что власти будут уверенно отвечать на действия РФ, которые причиняют вред стране, её союзникам и партнёрам.
Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / EPA / JOHANNA GERON
США планируют продолжить искать пути для сотрудничества с Россией даже после введения новых санкций. Об этом заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.
"Где возможно, США будут искать возможности для сотрудничества с Россией с целью выстраивания более стабильных и предсказуемых отношений, соответствующих американским интересам", — сказал Блинкен.
Госсекретарь уточнил, что Соединённые Штаты будут уверенно отвечать на действия РФ, которые причиняют вред стране, её союзникам и партнёрам.
Ранее в МИД РФ пообещали неотвратимый ответ на новые санкции США. Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что Вашингтону придётся расплачиваться за деградацию двусторонних отношений.
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