Глава Госдепа заявил, что США продолжат искать возможности для сотрудничества с Россией

США планируют продолжить искать пути для сотрудничества с Россией даже после введения новых санкций. Об этом заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

"Где возможно, США будут искать возможности для сотрудничества с Россией с целью выстраивания более стабильных и предсказуемых отношений, соответствующих американским интересам", — сказал Блинкен.

Госсекретарь уточнил, что Соединённые Штаты будут уверенно отвечать на действия РФ, которые причиняют вред стране, её союзникам и партнёрам.

Ранее в МИД РФ пообещали неотвратимый ответ на новые санкции США. Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что Вашингтону придётся расплачиваться за деградацию двусторонних отношений.

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