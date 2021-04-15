"Подобными методами с Россией не разговаривают": В Совфеде отреагировали на введённые санкции США

Введённые США санкции против ряда российских компаний являются попытками Вашингтона сдержать как наше преимущество в оборонной сфере, так и развитие России в целом, включая суверенный долг. Об этом в беседе с Лайфом рассказал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Что касается организаций (из санкционного списка. — Прим. Лайфа), то они из области кибербезопасности и оборонной сферы, это тоже понятно. Ведь их очень волнует, что Россия в последнее десятилетие совершила качественный рывок вперёд в области вооружения и средств связи, поэтому их тоже пытаются затормозить", — пояснил сенатор.

Джабаров подчеркнул, что даже если состоится встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена, то это ещё один повод сказать американцам, что они ведут себя абсолютно неподобающе, потому что "подобными методами с Россией не разговаривают". По словам сенатора, своими действиями Вашингтон ещё больше подталкивает Москву к ужесточению конфронтации.

Ранее сегодня Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Отмечается, что администрация президента чётко дала понять, что США хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией и не считают, что странам нужно продолжать идти по негативной траектории. Также США собираются выслать 10 российских дипломатов.

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