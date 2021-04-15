Сотни россиян "оцепили" офис Turkish Airlines в Египте, очередь занимали с 7 утра — видео

Сотни россиян выстроились в очередь у офиса Turkish Airlines в Египте. Видео © LIFE

Россияне пытаются прорваться в офисы авиакомпании Turkish Airlines не только на родине, но и в Египте. Сотни туристов, прилетевших на курорты этой страны через Стамбул, сейчас пытаются узнать судьбу своих рейсов, поскольку с 15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией.

"Очередь занимали с семи утра, офис открылся в 10. В 10 мы взяли талончик, были уже 57-е, сейчас люди уже 300-е талончики берут... Вот эти все люди стоят в надежде, что их сегодня пустят, но, скорее всего, их не пустят. Никаких условий нет, туалета в офисе нет. В 10 утра сюда направили наряд полиции, потому что скопилось очень много народа", — рассказывает Лайфу очевидица.

По её словам, завтра, в пятницу, офис работать не будет из-за Рамадана, поэтому тем, кого сегодня не примут, рекомендовали прийти утром в субботу и снова занять очередь.

Напомним, Россия с сегодняшнего дня, 15 апреля, по 1 июня ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение ранее принял оперативный штаб на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах. К примеру, в Турции регистрируют около 60 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Для сравнения: в России, у которой население почти в два раза больше, только около восьми тысяч случаев за день.

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