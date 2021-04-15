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Байден ввёл режим ЧС в сфере нацбезопасности из-за "пагубных" действий России

Также американский лидер заявил, что "вредная" деятельность Правительства РФ якобы подрывает проведение выборов в США и странах-партнёрах.

15 апреля 2021, 14:03
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности в связи с "пагубными" действиями России. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Я издал указ о национальной чрезвычайной ситуации в связи с нетипичной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов, которую представляют определённые пагубные действия Правительства Российской Федерации", — отмечается в сообщении американского лидера.

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Также американский лидер заявил, что "вредная" деятельность российских властей якобы подрывает проведение выборов в США и странах-партнёрах. Кроме того, Байден обвинил Россию в "злонамеренной кибердеятельности" против Соединённых Штатов и в использовании и поощрении "транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства".

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Ранее сегодня Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Отмечается, что администрация президента чётко дала понять, что США хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией и не считают, что странам нужно продолжать идти по негативной траектории. Также США собираются выслать 10 российских дипломатов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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