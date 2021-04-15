США оставляют за собой право на введение новых ограничений в зависимости от ответа России на санкции

Россия уведомила США, что ответит на новые санкции, и Вашингтон в связи с этим оставляет за собой право на введение дополнительных мер. Об этом заявил в четверг представитель американской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, передаёт ТАСС. Новые санкции грозят России и в том случае, если американцы заподозрят её в "продолжении вредоносной деятельности", включая вмешательство в выборы и "злонамеренную кибердеятельность", заявили на брифинге.

"Россия дала понять — как публично, так и в других форматах, что она намерена ответить на это, и нам надо посмотреть, что она решила сделать. Соединённые Штаты, конечно же, оставляют за собой право принять дополнительные меры, если это будет необходимо", — проинформировал представитель Вашингтона.

Тем не менее представитель американской администрации заверил, что Вашингтон не хочет дальнейшего ухудшения отношений с Москвой и считает возможным избежать этого процесса. Именно поэтому в США отмечают, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена непременно должны состояться.

"Мы считаем, что в ближайшие месяцы будет жизненно важно для двух лидеров встретиться и обсудить весь спектр вопросов двусторонних отношений. Это необходимая мера, чтобы найти устойчивый и эффективный способ двигаться дальше и остановить какой-либо цикл эскалации", — добавили в Вашингтоне.

Как ранее сообщал Лайф, новые санкции США против России были введены на фоне подготовки встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Причём президент США сам предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. В телефонном разговоре с Путиным он подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

Американские СМИ приводили два санкционных сценария, которые могут быть реализованы в отношении России на этот раз. Именно Bloomberg написал, что речь пойдёт о высылке десяти дипломатов, а The New York Times настаивал, что США введут санкции против суверенного долга России. Правы оказались оба.

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