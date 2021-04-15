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Захарова: Действия США ставят под сомнение целесообразность применения доллара

По её словам, в таких условиях приходится принимать меры для минимизации экономических потерь.

15 апреля 2021, 14:27
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Действия США ставят под сомнение целесообразность применения доллара и надёжность подконтрольных Западу платёжных механизмов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Вашингтон использует и свою валюту, и свою финансовую систему как инструмент проведения агрессивной политики.

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"Всё это ставит под сомнение не только целесообразность применения американской денежной единицы в качестве приоритетной валюты, но и надёжность использования подконтрольных Западу платёжных механизмов. В таких условиях приходится принимать меры, которые призваны минимизировать экономические потери и риски", — отметила Захарова.

Именно поэтому, по словам дипломата, Россия работает над сокращением доли доллара в резервах и при взаиморасчётах, а также разрабатывает альтернативную финансовую платёжную архитектуру.

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При этом ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что современные реалии говорят о необходимости отказа от использования контролируемых Западом международных платёжных систем. Дипломат уверен, что санкционные риски нужно снижать путём укрепления своей технологической самостоятельности.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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