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Власти Крыма не будут усиливать противокоронавирусные меры перед курортным сезоном

При этом в регионе обеспечат контроль за соблюдением мер в заведениях общепита и других организациях.

15 апреля 2021, 14:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Крыма не планируют усиливать санитарные противокоронавирусные меры на полуострове накануне начала туристического сезона. Санаторно-курортные предприятия закрываться не будут. Об этом на площадке "Открытый Крым" сообщил журналистам глава региона Сергей Аксёнов.

"По разным прогнозам, может и третья волна быть, и так далее, но самые жёсткие требования по работе отельеров были в прошлом году, жёстче уже не будет, закрывать сферу мы не будем. Больших ограничений, скорее всего, тоже не будет", — сказал Аксёнов.

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Глава полуострова также отметил, что в регионе обеспечат контроль за соблюдением мер в заведениях общепита и других организациях. Он добавил, что никто не знает, как будет развиваться ситуация, но предпринимаемые шаги дают результат. Кроме того, Аксёнов поблагодарил крымчан и гостей региона за соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

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По его словам, представители турбизнеса и власти республики уже научились работать в условиях пандемии и сейчас готовят инфраструктуру, чтобы в грядущем курортном сезоне принять большое количество отдыхающих, при этом обеспечивая их безопасность.

Ранее в Совфеде рассказали о преимуществах отдыха в Крыму вместо Турции. Там отметили, что полуостров готов активно принимать большие потоки туристов, которые могут превысить объёмы прошлых лет.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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