Власти Крыма не будут усиливать противокоронавирусные меры перед курортным сезоном
При этом в регионе обеспечат контроль за соблюдением мер в заведениях общепита и других организациях.
Фото © Pixabay
Власти Крыма не планируют усиливать санитарные противокоронавирусные меры на полуострове накануне начала туристического сезона. Санаторно-курортные предприятия закрываться не будут. Об этом на площадке "Открытый Крым" сообщил журналистам глава региона Сергей Аксёнов.
"По разным прогнозам, может и третья волна быть, и так далее, но самые жёсткие требования по работе отельеров были в прошлом году, жёстче уже не будет, закрывать сферу мы не будем. Больших ограничений, скорее всего, тоже не будет", — сказал Аксёнов.
Глава полуострова также отметил, что в регионе обеспечат контроль за соблюдением мер в заведениях общепита и других организациях. Он добавил, что никто не знает, как будет развиваться ситуация, но предпринимаемые шаги дают результат. Кроме того, Аксёнов поблагодарил крымчан и гостей региона за соблюдение масочного режима и социальной дистанции.
По его словам, представители турбизнеса и власти республики уже научились работать в условиях пандемии и сейчас готовят инфраструктуру, чтобы в грядущем курортном сезоне принять большое количество отдыхающих, при этом обеспечивая их безопасность.
Ранее в Совфеде рассказали о преимуществах отдыха в Крыму вместо Турции. Там отметили, что полуостров готов активно принимать большие потоки туристов, которые могут превысить объёмы прошлых лет.
Лента новостей
"Циничная и агрессивная игра": Косачёв рассказал, зачем США ввели санкции против России
сегодня в 14:29
Захарова: Действия США ставят под сомнение целесообразность применения доллара
сегодня в 14:27
США оставляют за собой право на введение новых ограничений в зависимости от ответа России на санкции
сегодня в 14:27
Выбор редакции
Бортников: В России за два года предотвращены 78 терактов
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня
Путин посоветовал чиновникам посмотреть на реальную жизнь
"Могут говорить всё что угодно": В Совфеде оценили заявление посла Украины о статусе ядерной державы
"Я не смогла ничего сделать": Манижа раскрыла, как в 15 лет подверглась сексуальным домогательствам
Комментариев: 0