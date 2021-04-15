"Не знаю, жив ли он": Жена осуждённого трансгендера не может выйти с ним на связь

Супруга осуждённого за мошенничество трансгендера Назара Гулевича не может связаться с ним и не знает о состоянии своего мужа. Об этом Елена Гулевич рассказала Лайфу.

По её словам, в марте, когда Назар находился в СИЗО-3 в Ржеве Тверской области, сотрудники ОНК ходили к нему и сообщили, что всё хорошо. Однако позднее его перевезли в изолятор в Твери и поместили в карцер. А так как в тверском СИЗО-1 до 15 мая объявили карантин, девушка не может попасть к мужу на свидание.

"Я вообще ничего не знаю о том, где, в каких условиях и состоянии он сейчас находится", — объяснила она.

Девушка связалась с председателем ОНК в Тверской области Владимиром Паламарчуком, однако тот заявил, что обращение Елена уже писала и ответ она получит позднее. Также он заметил, что, если Гулевич это не устраивает, она может написать другое обращение.

"А что я могу написать? Говорю, ну давайте я напишу, что его убивают. Он сказал, что мы придём, посмотрим и отпишемся вам. Я не стала писать, раз такое, я в понедельник буду в ассоциацию писать жалобу на него", — добавила девушка, заметив, что её интересуют условия содержания супруга в новом СИЗО.

Елена переживает за Назара, так как не может связаться с ним и не знает, жив ли он вообще. Паламарчук, в свою очередь, уточнил Лайфу, что мужчину посещали в СИЗО две недели назад во Ржеве, а в Твери не планируют этого делать.

"В Твери его не посещали и совсем не планируем посещать. А зачем его посещать? Я жене уже говорил, объяснил, что и как мы будем делать", — заявил он.

Председатель ОНК уточнил, что Назара проверили, узнали, что его состояние нормальное, и больше не собираются следить за ним.

Ранее Лайф рассказывал, как транс-девушка ослепла, когда её облили кислотой, но успела разглядеть в преступнике своего бывшего. Однако правоохранители стали расследовать дело только после того, как возмущение прокатилось по соцсетям.

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