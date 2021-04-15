В России предложили лишать водительских прав любителей дрифта
Видео с такими водителями нужно блокировать и удалять из соцсетей, считает эксперт.
Фото © Pixabay
В последнее время в поле зрения СМИ и правоохранительных органов Санкт-Петербурга всё чаще стали попадать любители дрифта на главных улицах города. При этом такие водители далеко не всегда понимают, что нарушают ПДД и создают опасные ситуации на дорогах. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России Александр Холодов.
"Когда кто-то начинает заниматься дрифтингом на дороге, то автомобиль выходит на встречную полосу при поворотах, что является грубым нарушением ПДД", — сказал Холодов.
По мнению эксперта, таких автомобилистов нужно лишать водительских прав. Он заявил, что "с такими жёсткими мерами у нас бы быстро закончились любители дрифтинга". Вместе с тем Холодов отметил, что сегодня прослеживается тенденция, что блогеры намеренно на камеру нарушают правила дорожного движения, чтобы потом собрать больше просмотров и лайков в соцсетях.
"Любое упоминание о дрифтерах в СМИ — это лишняя реклама людей, о которых никогда в жизни никто не напишет, потому что они неинтересны", — добавил собеседник телеканала.
Холодов считает, что видео с любителями дрифта необходимо блокировать и удалять из социальных сетей. Он также подчеркнул, что подобный контент может стать дурным примером для других людей, поэтому к дрифтерам должно быть притянуто как можно меньше внимания.
А в феврале Лайф показал видео, где гости свадьбы в Дербенте устроили дрифт со стрельбой из BMW. Тогда хулиганов поймали полицейские и провели с ними разъяснительную беседу.
Лента новостей
"Хватит тыкать палкой в медведя": Американцы в соцсетях призвали Байдена прекратить конфронтацию с РФ
сегодня в 15:00
"Не знаю, жив ли он": Жена осуждённого трансгендера не может выйти с ним на связь
сегодня в 14:51
Власти Крыма не будут усиливать противокоронавирусные меры перед курортным сезоном
сегодня в 14:37
Выбор редакции
В Питере дрифтеры так зажгли на BMW 6, что сожгли его — видео
Поездка на тот свет: как лишённый прав водитель попал за руль каршеринга и устроил смертельное ДТП в Москве
Опубликовано видео провального краш-теста новых Logan и Sandero: две звезды из пяти
"Могут говорить всё что угодно": В Совфеде оценили заявление посла Украины о статусе ядерной державы
Путин посоветовал чиновникам посмотреть на реальную жизнь
Комментариев: 0