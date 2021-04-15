В России предложили лишать водительских прав любителей дрифта

В последнее время в поле зрения СМИ и правоохранительных органов Санкт-Петербурга всё чаще стали попадать любители дрифта на главных улицах города. При этом такие водители далеко не всегда понимают, что нарушают ПДД и создают опасные ситуации на дорогах. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России Александр Холодов.

"Когда кто-то начинает заниматься дрифтингом на дороге, то автомобиль выходит на встречную полосу при поворотах, что является грубым нарушением ПДД", — сказал Холодов.

По мнению эксперта, таких автомобилистов нужно лишать водительских прав. Он заявил, что "с такими жёсткими мерами у нас бы быстро закончились любители дрифтинга". Вместе с тем Холодов отметил, что сегодня прослеживается тенденция, что блогеры намеренно на камеру нарушают правила дорожного движения, чтобы потом собрать больше просмотров и лайков в соцсетях.

"Любое упоминание о дрифтерах в СМИ — это лишняя реклама людей, о которых никогда в жизни никто не напишет, потому что они неинтересны", — добавил собеседник телеканала.

Холодов считает, что видео с любителями дрифта необходимо блокировать и удалять из социальных сетей. Он также подчеркнул, что подобный контент может стать дурным примером для других людей, поэтому к дрифтерам должно быть притянуто как можно меньше внимания.

А в феврале Лайф показал видео, где гости свадьбы в Дербенте устроили дрифт со стрельбой из BMW. Тогда хулиганов поймали полицейские и провели с ними разъяснительную беседу.

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