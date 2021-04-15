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"Гадаю только на ромашке": Волочкова ответила Собчак на слова об экстрасенсорных способностях

Балерина заметила, что ей некогда было увлекаться предсказаниями ни в 20 лет, ни сейчас, так как она занимается любимым делом.

15 апреля 2021, 15:18
<p>Коллаж © LIFE. Фото © <u><a href="https://www.instagram.com/p/CNndi8Op68y/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">volochkova_art</a></u>, <a href="https://www.instagram.com/p/CNQh1VQM_pW/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">xenia_sobchak</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © volochkova_art, xenia_sobchak

Российская балерина Анастасия Волочкова ответила телеведущей Ксении Собчак, заявившей об экстрасенсорных способностях артистки. Этот конфликт начался после того, как звезда балета назвала брак скандальной теледивы с Константином Богомоловым фикцией и рассказала, когда они разведутся. В ответ Собчак заметила, что Волочкова освоила новую профессию и теперь гадает на картах Таро.

"К большому сожалению, не обладаю экстрасенсорными способностями и не владею навыками гадания не только на картах, но и даже на кофейной гуще. Я гадаю только на ромашке, как в балете Жизель. И, знаете, работает!" — сказала Волочкова Лайфу.

"Завидует мне": Волочкова раскрыла причину издёвок со стороны Собчак

"Завидует мне": Волочкова раскрыла причину издёвок со стороны Собчак

Балерина поведала, что уже в 20 лет станцевала все ведущие партии почти на всех мировых сценах и ей просто было некогда и незачем гадать. А сейчас она продолжает заниматься любимым делом и тоже не отвлекается на предсказания.

Кроме того, Волочкова назвала Собчак бесстыжей и заявила, что ведущая развела её в собственном доме. А название программы "Осторожно, Собчак" она сравнила с надписью "Осторожно, злая собака".

"У меня другой путь: успеха, радости, любви ко мне публики и детей и возможности светить для них. А Собчак, я боюсь, после её дешёвых выходок никакие гадания не помогут", — заметила Волочкова.

Собчак хотела соблазнить фанатов, но те лишь пожалели её, увидев настолько нелепое фото в бикини

Собчак хотела соблазнить фанатов, но те лишь пожалели её, увидев настолько нелепое фото в бикини

Ранее Волочкова возмутилась при виде заоблачной стоимости билетов в Большой театр и выразила уверенность, что именно из-за этого в ГАБТ перестали ходить настоящие фанаты балета.

Авторы
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина
Никита Могилев
Никита Могилев

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