"Гадаю только на ромашке": Волочкова ответила Собчак на слова об экстрасенсорных способностях
Балерина заметила, что ей некогда было увлекаться предсказаниями ни в 20 лет, ни сейчас, так как она занимается любимым делом.
Коллаж © LIFE. Фото © volochkova_art, xenia_sobchak
Российская балерина Анастасия Волочкова ответила телеведущей Ксении Собчак, заявившей об экстрасенсорных способностях артистки. Этот конфликт начался после того, как звезда балета назвала брак скандальной теледивы с Константином Богомоловым фикцией и рассказала, когда они разведутся. В ответ Собчак заметила, что Волочкова освоила новую профессию и теперь гадает на картах Таро.
"К большому сожалению, не обладаю экстрасенсорными способностями и не владею навыками гадания не только на картах, но и даже на кофейной гуще. Я гадаю только на ромашке, как в балете Жизель. И, знаете, работает!" — сказала Волочкова Лайфу.
Балерина поведала, что уже в 20 лет станцевала все ведущие партии почти на всех мировых сценах и ей просто было некогда и незачем гадать. А сейчас она продолжает заниматься любимым делом и тоже не отвлекается на предсказания.
Кроме того, Волочкова назвала Собчак бесстыжей и заявила, что ведущая развела её в собственном доме. А название программы "Осторожно, Собчак" она сравнила с надписью "Осторожно, злая собака".
"У меня другой путь: успеха, радости, любви ко мне публики и детей и возможности светить для них. А Собчак, я боюсь, после её дешёвых выходок никакие гадания не помогут", — заметила Волочкова.
Ранее Волочкова возмутилась при виде заоблачной стоимости билетов в Большой театр и выразила уверенность, что именно из-за этого в ГАБТ перестали ходить настоящие фанаты балета.
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