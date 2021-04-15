"Гадаю только на ромашке": Волочкова ответила Собчак на слова об экстрасенсорных способностях

Российская балерина Анастасия Волочкова ответила телеведущей Ксении Собчак, заявившей об экстрасенсорных способностях артистки. Этот конфликт начался после того, как звезда балета назвала брак скандальной теледивы с Константином Богомоловым фикцией и рассказала, когда они разведутся. В ответ Собчак заметила, что Волочкова освоила новую профессию и теперь гадает на картах Таро.

"К большому сожалению, не обладаю экстрасенсорными способностями и не владею навыками гадания не только на картах, но и даже на кофейной гуще. Я гадаю только на ромашке, как в балете Жизель. И, знаете, работает!" — сказала Волочкова Лайфу.

Балерина поведала, что уже в 20 лет станцевала все ведущие партии почти на всех мировых сценах и ей просто было некогда и незачем гадать. А сейчас она продолжает заниматься любимым делом и тоже не отвлекается на предсказания.

Кроме того, Волочкова назвала Собчак бесстыжей и заявила, что ведущая развела её в собственном доме. А название программы "Осторожно, Собчак" она сравнила с надписью "Осторожно, злая собака".

"У меня другой путь: успеха, радости, любви ко мне публики и детей и возможности светить для них. А Собчак, я боюсь, после её дешёвых выходок никакие гадания не помогут", — заметила Волочкова.

Ранее Волочкова возмутилась при виде заоблачной стоимости билетов в Большой театр и выразила уверенность, что именно из-за этого в ГАБТ перестали ходить настоящие фанаты балета.

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