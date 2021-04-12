Личного окулиста Навального Анастасию Васильеву оштрафовали на 180 тысяч рублей
Она организовала незаконную акцию у исправительной колонии в Покрове, где блогер отбывает наказание.
Фото © ТАСС / AP / Pavel Golovkin
Личный окулист Алексея Навального Анастасия Васильева оштрафована на 180 тысяч рублей за организацию массовой несогласованной акции у ИК-2 в Покрове, где содержится блогер. Такое решение принял Петушинский районный суд Владимирской области.
Незаконное мероприятие состоялось 6 апреля. В полицию тогда за нарушение общественного порядка было доставлено девять человек.
Напомним, 2 февраля текущего года Алексею Навальному заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Блогер проведёт в тюрьме около двух с половиной лет. Информация об этапировании Навального в колонию держалась под строжайшим секретом. 12 марта адвокаты блогера сообщили, что его вывезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении. В тот же день Лайф узнал, что некоего "очень важного осуждённого" 11 марта доставили из этого СИЗО в ИК № 2 в городе Покрове. И лишь 15 марта всем окончательно стало ясно, что это Навальный. Позднее журналистка Мария Бутина сравнила условия содержания блогера в колонии с пионерским лагерем.
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