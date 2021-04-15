Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня

Россия продлила приостановку перелётов в Великобританию до 1 июня. Об этом, как пишет ТАСС, свидетельствует телеграмма Росавиации.

"В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ с 00:00 мск 15 апреля 2021 года до 23:59 мск 1 июня 2021 года временно приостановлено регулярное и нерегулярное пассажирское авиасообщение между РФ и Великобританией", — говорится в телеграмме.