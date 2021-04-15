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Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня

Впервые полёты между странами остановили 22 декабря 2020 года из-за мутировавшего штамма коронавируса.

15 апреля 2021, 15:23

Фото © Pixabay

Россия продлила приостановку перелётов в Великобританию до 1 июня. Об этом, как пишет ТАСС, свидетельствует телеграмма Росавиации.

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"В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ с 00:00 мск 15 апреля 2021 года до 23:59 мск 1 июня 2021 года временно приостановлено регулярное и нерегулярное пассажирское авиасообщение между РФ и Великобританией", — говорится в телеграмме.

Впервые авиасообщение между странами было приостановлено в полночь 22 декабря 2020 года из-за мутировавшего штамма коронавируса. После этого ограничения несколько раз продлевались, в последний раз — 16 марта.

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Учёные доказали, что "британский" коронавирус-мутант не является более смертоносным

Напомним, мутировавшая разновидность SARS-CoV-2 была обнаружена в Соединённом Королевстве в середине декабря 2020 года. Выяснилось, что он распространяется с большей скоростью, чем обычный. Эту разновидность вируса выявили в десятках стран, в том числе и в России. В нашу страну "мутант" попал ещё 21 декабря, носителем "суперзаразной" разновидности ковида оказался москвич, который работает в Лондоне. К апрелю в России было выявлено уже более 80 образцов "британского" штамма.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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