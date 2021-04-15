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Папарацци сняли похудевшего Брэда Питта, которого вывозили из медцентра в инвалидной коляске

Поклонникам 57-летнего Брэда Питта пришлось изрядно понервничать, увидев в Сети фото актёра в инвалидной коляске. Фанаты стали строить разные версии: что это кадры со съёмок, что его подкосило выяснение отношений с бывшей супругой или на снимках вовсе не он.

15 апреля 2021, 13:56

Фото © Instagram / bradpittofflcial, bradpitt.ir

Тем не менее актёр действительно оказался в инвалидной коляске. На сделанных папарацци фото Питт, который, видимо, хотел остаться незамеченным, предстал в накинутом на голову капюшоне, маске и спрятав глаза за тёмными очками. При этом выглядел артист изрядно похудевшим.

Однако причина посещения медцентра в Беверли-Хиллз, США, оказалась не такой страшной. Звезда "Бойцовского клуба" Питт всего лишь обращался к стоматологу, пишет Pagesix со ссылкой на источники. А вывозили его на коляске потому, что в Штатах больницы заботятся, чтобы пациент не пострадал на территории медучреждения. Это помогает им обезопасить себя от судебных разбирательств.

Фото © Instagram / bradpittofflcial

Фото © Instagram / bradpittofflcial

Безупречная голливудская улыбка скоро очень пригодится актёру. Недавно стало известно, что Брэд Питт войдёт в состав ведущих церемонии "Оскар", которая состоится 25 апреля. Также объявлять победителей будут в том числе Харрисон Форд, Хелли Берри и Риз Уизерспун.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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