"Гопница из подворотни": В Сети раскрыли, как выглядела Решетова задолго до того, как надеть хиджаб

39-летняя блогерша Лена Миро известна своими скандальными и хлёсткими выпадами в сторону звёзд. Поэтому она не смогла остаться в стороне и не пройтись по разительным переменам, произошедшим с 25-летней Анастасией Решетовой. После расставания с Тимати девушка внезапно воспылала любовью к исламу и принялась выкладывать умиротворённые и скромные фото, однако Интернет помнит всё, а особенно — Лена Миро.

Фото © Livejournal / lena-miro.ru

Блогерша опубликовала в "Живом журнале" разгромное мнение о модели, подкрепив его фото из бурной юности Анастасии. На снимках девушка дурачилась в грязном и разрисованном подъезде с друзьями, размахивая бутылками с алкоголем. "Какая-то гопница из подворотни", "человек без роду и племени", — так отозвалась о модели Лена Миро, заявив, что разницы между представленными фото нет.

Фото © Livejournal / lena-miro.ru

Обратите внимание на выражение лица Насти, веселящейся в подъезде с гопниками, и на выражение её же лица в тот момент, когда она упоминает ифтар. Разницу видите? Я — нет: и там и там — кривляется и гримасничает. <...> Она и голову платком покроет, если будет выгодно, но при этом непременно засветит кусок силикона Лена Миро

Фото © Livejournal / lena-miro.ru

В комментариях блогершу поддержали подписчики, решив, что модель просто нашла себе нового ухажёра-мусульманина, вот и старается для него выглядеть прилично.

Мне противны её игры в мусульманку, противно, что вчера ещё полуголая на весь "Инстаграм" девушка сегодня вдруг говорит о том, что держит уразу. И суть ведь ясна — пытается угодить очередному мужчине, но такие игры с религией ни к чему хорошему не приведут

nidavellir.24

Есть такое понятие — достоинство. Увы, не для всех это близко... alla.oleshchenko

То сиськи вывалит с жопой, то платок наденет, изображая "покрытую", какая-то непоследовательная дамочка... cosmetolog_cosmopolit

Такое необычное поведение Решетова стала демонстрировать после расставания с Тимати, с которым провстречалась шесть лет. Модель воспитывает от него сына Ратмира, которому уже полтора года. Сейчас девушке приписывают роман с влиятельным чеченским парнем, у которого есть жена и ребёнок. Но личность его модель не афиширует.

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