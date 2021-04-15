Блогерша Стужук похвасталась новым парнем спустя полгода, как её бывший муж умер от CoViD-19

25-летней блогерше из Киева Софие Стужук полгода назад сочувствовали все пользователи Сети, ведь пандемия не обошла девушку стороной, забрав у неё бывшего мужа Дмитрия. И хоть с ним София на тот момент уже рассталась после шести лет брака, они вместе всё ещё воспитывали троих детей. А теперь — спустя всего полгода — девушка выкладывает счастливые фото с новым парнем, который явно не поехал с Софией в качестве няни.

Фото © Instagram / sofia_stuzhuk

Девушка отправилась в Штаты, где сняла домик на побережье Калифорнии до конца мая. Блогерша регулярно публикует снимки с прогулок, на которых дети веселятся, а она сама обнимается с 29-летним Андреем Шатырко. Этого парня многие могут помнить по участию в шоу "Холостячка". О новых отношениях София никак не объявила, но подписчики уже сделали выводы, а все поздравления блогерша отмечает сердечком, намекая на их верность.

Фото © Instagram / sofia_stuzhuk

Однако такому развитию событий обрадовались не все. Многих фанатов инста-мамы возмутило её поведение, ведь недавно она сделала пластику груди, а теперь вовсю наслаждается новыми отношениями, хотя со смерти бывшего мужа прошло всего полгода. Такое поведение слишком напомнило подписчикам о Екатерине Диденко, которая действовала ровно по той же схеме после смерти мужа в бассейне с сухим льдом. Все гневные комментарии София тщательно удаляет, однако кое-что всё равно остаётся.

София с Дмитрием. Фото © Instagram / sofia_stuzhuk

А что, уже новая семейка?😂 Что я пропустила? An_fincod

Быстро вы нашли замену Дмитрию😢 lidiiaiurevna

Нормальным людям, конечно, такое не понять, увы, "Инстаграм" с подписчиками дороже. Дно, конечно

Gamora_009

До этого София Стужук уже не раз попадала в скандалы. Пользователям Сети наиболее всего запомнилось, как она рожала дома в ванне, выкладывая всё в "Инстаграм", а после ела свою плаценту.

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