Бузова ответила на насмешки из-за "бабушкиного" живота, доказав в бикини, что ей нечего стыдиться

Ведущая поделилась в "Инстаграме" снимком, где позирует в тонком бикини, которое позволило разглядеть все анатомические подробности её тела. Ольга, широко улыбаясь, похвасталась результатом работы в спортзале: плоским животом и подтянутой фигурой.

Фото © Instagram / buzova86

Также ведущая, которая недавно пережила болезненное расставание с рэпером Давой, станцевала под свой трек "Девочка, соберись". На этих кадрах певица продемонстрировала свои формы со всех сторон.

Видео © Instagram / buzova86

Фанаты, которые всегда готовы поддержать свою любимицу, писали ей тёплые слова и комплименты: "Купальник — топ ❤️ фигура — шик", "На стройной девушке любой купальник будет выглядеть сексуально". Однако не всем понравился новый контент. Юзеры посмеялись над излишней откровенностью и посоветовали Ольге наконец устроить личную жизнь. При этом недавно артистка выложила более честное и "живое", по мнению фанатов, фото, где показала живот в странных складках.

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Фото © Instagram / buzova86

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Фото © Instagram / buzova86

Недавно стало известно, Ольга Бузова отказалась вести обновлённый "Дом-2", который будет выходить на телеканале "Ю". А потом сама звезда написала в "Инстаграме" трогательный пост, попрощавшись с важным этапом своей жизни, который длился 17 лет. "Сейчас пишу этот текст и реву... Но я должна идти дальше! 12.04.2021 моя история, моя эпоха, моя жизнь, связанная с реалити-шоу "Дом-2", официально закончилась! Я покидаю шоу и как участница, и как ведущая 🙏🏻", — поделилась Ольга.

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