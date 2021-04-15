Бузова ответила на насмешки из-за "бабушкиного" живота, доказав в бикини, что ей нечего стыдиться
Ещё недавно 35-летняя Ольга Бузова отчаянно веселилась на концерте рэпера Jah Khalib в Москве, а теперь уже зажигательно танцует под собственные треки в Красной Поляне и устраивает жаркие фотосессии.
Ведущая поделилась в "Инстаграме" снимком, где позирует в тонком бикини, которое позволило разглядеть все анатомические подробности её тела. Ольга, широко улыбаясь, похвасталась результатом работы в спортзале: плоским животом и подтянутой фигурой.
Также ведущая, которая недавно пережила болезненное расставание с рэпером Давой, станцевала под свой трек "Девочка, соберись". На этих кадрах певица продемонстрировала свои формы со всех сторон.
Видео © Instagram / buzova86
Фанаты, которые всегда готовы поддержать свою любимицу, писали ей тёплые слова и комплименты: "Купальник — топ ❤️ фигура — шик", "На стройной девушке любой купальник будет выглядеть сексуально". Однако не всем понравился новый контент. Юзеры посмеялись над излишней откровенностью и посоветовали Ольге наконец устроить личную жизнь. При этом недавно артистка выложила более честное и "живое", по мнению фанатов, фото, где показала живот в странных складках.
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Ни груди, ни совести
Недавно стало известно, Ольга Бузова отказалась вести обновлённый "Дом-2", который будет выходить на телеканале "Ю". А потом сама звезда написала в "Инстаграме" трогательный пост, попрощавшись с важным этапом своей жизни, который длился 17 лет. "Сейчас пишу этот текст и реву... Но я должна идти дальше! 12.04.2021 моя история, моя эпоха, моя жизнь, связанная с реалити-шоу "Дом-2", официально закончилась! Я покидаю шоу и как участница, и как ведущая 🙏🏻", — поделилась Ольга.
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