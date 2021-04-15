"Каждый килограмм генерирует убыток": Директор кондитерской компании объяснил, почему подорожание сладостей неизбежно

В ближайшее время магазинам придётся повышать ценник на кондитерскую продукцию, иначе сладости могут попросту исчезнуть с прилавков. Об этом заявил генеральный директор компании "Акульчев" Сергей Акульчев. Он отметил, что в сложившейся ситуации торговые сети не идут навстречу производителям, преследуя только свои цели.

"Сети соглашаются поднимать цены максимум на 5–7%, при том что стоимость сырья выросла на 50–250%. Никакой экономики у производителей не осталось. Мы вынуждены останавливать отгрузки, потому что каждый килограмм генерирует убыток", — пояснил бизнесмен в беседе с телеканалом "360".

По словам Акульчева, кондитерам сейчас крайне необходима стабилизация цен по ключевым позициям сырья, которые "катастрофически" поднялись в цене за последние полгода. Если стоимость сахара и подсолнечного масла после скачка пока остановилась в росте, то теперь дорожает даже картон.

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