Член Комитета Совета Федерации по международным делам и глава Комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в разговоре с Лайфом оценил заявление украинского посла Андрея Мельника, который потребовал от Запада вернуть Незалежной статус ядерной державы.

"Они могут говорить всё что угодно, но ни при каких обстоятельствах США не позволят расширять ядерный клуб. И тем более за счёт своих марионеток. Такие там дипломаты (на Украине. — Прим. Лайфа). Вспомните, что делают, чтобы Иран (не дай бог) не завладел ядерным оружием. Это тот самый случай, когда Украина в нулях", — пояснил сенатор.

Климов считает, что подобными скандальными выпадами "политические муравьи" просто поднимают себе вес. По словам собеседника Лайфа, с таким же успехом они легко "могут сказать, что будут владеть миром".

Ранее посол Германии на Украине Андрей Мельник призвал западные страны либо поскорее принять Незалежную в Североатлантический альянс, либо вернуть ей статус ядерной державы.

На днях и президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Незалежной в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Кроме того, он призвал страны – участницы альянса уделять больше внимания вопросам безопасности в Чёрном море и усиливать военное присутствие в регионе. В Вашингтоне в ответ заявили, что не против видеть Украину членом альянса, вот только решение о вступлении Незалежной в НАТО будут принимать все страны-участницы, а не только США.

Авторы