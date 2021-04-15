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Посла РФ вызвали в британский МИД

Власти Великобритании и США заявили, что Служба внешней разведки России стояла за кибератаками SolarWinds.

15 апреля 2021, 16:36

Фото © Pixabay

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин вызван в британский МИД из-за сообщений о якобы совершённых Россией кибератаках и концентрации российских вооружённых сил на границе с Украиной. Об этом говорится в сообщении, распространённом Форин-офисом.

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"Министерство иностранных дел вызвало российского посла в связи с глубокой обеспокоенностью Соединённого Королевства по поводу злонамеренных действий, включая кибервторжения, вмешательство в демократические процессы и наращивание вооружённых сил вблизи границы с Украиной и незаконно аннексированного Крыма", — отмечается в сообщении МИД Королевства.

Напомним, что именно кибератаками США объясняют новые санкции против России, которые были введены на фоне подготовки встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Причём президент США сам предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. В телефонном разговоре с Путиным он подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

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Отметим, что в Кремле неоднократно отвергали данные о причастности России к кибератакам на США. Аналогично ситуацию комментируют и в СВР, однако, согласно заявлению Белого дома, именно эта российская структура якобы причастна к широкомасштабной кибератаке с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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