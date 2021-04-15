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Суд арестовал убийцу криминального авторитета Алика Рыжего

Ходатайство следствия удовлетворено — злоумышленник пробудет под стражей до 12 июня 2021 года.

15 апреля 2021, 16:38

Суд арестовал убийцу криминального авторитета Алика Рыжего. Видео © LIFE

Хорошёвский районный суд избрал меру пресечения киллеру Матлабу С., подозреваемому в убийстве криминального авторитета Алика Рыжего.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили Лайфу в пресс-службе суда.

Злоумышленник пробудет под стражей два месяца, до 12 июня 2021 года.

Киллер рассказал, за что убил криминального авторитета Алика Рыжего — видео

Киллер рассказал, за что убил криминального авторитета Алика Рыжего — видео

Как ранее сообщал Лайф, 12 апреля около 14:30 посетители фитнес-клуба "Дон-спорт" в элитном ЖК услышали несколько выстрелов. В результате за одним из тренажёров нашли тело мужчины, киллер успел выпустить в него минимум пять пуль. Убитым оказался 40-летний криминальный авторитет Али Гейдаров, известный как Алик Рыжий. Нападавшего задержали на следующий день.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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