МИД: Россия не считает свои вопросы к Германии по Навальному закрытыми

Москва считает, что её вопросы к Берлину относительно дела об отравлении блогера Алексея Навального остаются открытыми, и не будет уступать. Об этом говорится в распространённом в четверг сообщении МИД РФ.

"Германская сторона глубоко ошибается, если думает, что ей удастся прикрыться пустыми отписками и вышеупомянутые вопросы остались на уже перевёрнутой странице в так называемом деле Навального. Москва не считает их для себя закрытыми и не намерена уступать", — предупредили в ведомстве.

Более того, МИД считает, что молчание немецких властей в ответ на призывы России к сотрудничеству станет подтверждением их причастности к произошедшему с оппозиционером инциденту.

"Если власти ФРГ продолжат молчать, то они лишь распишутся в своей непосредственной причастности к произошедшему с российским блогером инциденту", — сказано в сообщении.

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