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МИД: Россия не считает свои вопросы к Германии по Навальному закрытыми

Если Берлин продолжит молчать, то он лишь распишется в своей непосредственной причастности к инциденту, произошедшему с оппозиционером.

15 апреля 2021, 17:17
<p>Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда</p>

Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда

Москва считает, что её вопросы к Берлину относительно дела об отравлении блогера Алексея Навального остаются открытыми, и не будет уступать. Об этом говорится в распространённом в четверг сообщении МИД РФ.

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"Германская сторона глубоко ошибается, если думает, что ей удастся прикрыться пустыми отписками и вышеупомянутые вопросы остались на уже перевёрнутой странице в так называемом деле Навального. Москва не считает их для себя закрытыми и не намерена уступать", — предупредили в ведомстве.

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Более того, МИД считает, что молчание немецких властей в ответ на призывы России к сотрудничеству станет подтверждением их причастности к произошедшему с оппозиционером инциденту.

"Если власти ФРГ продолжат молчать, то они лишь распишутся в своей непосредственной причастности к произошедшему с российским блогером инциденту", — сказано в сообщении.

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Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января. Его задержали за нарушения условий отбывания условного наказания по делу "Ив Роше".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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