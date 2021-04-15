Нижегородцы больше не смогут посмотреть порно на экране общественного туалета — видео

Нижегородцы смогли посмотреть порно на экране общественного туалета. Видео © Telegram / Hue

В парке имени Пушкина в Нижнем Новгороде на экране общественного туалета включилось порно, которое заметили двое мимо проходивших парней. Они сняли ролик и опубликовали его в Сети.

"Смотрите, что здесь показывают? Это что такое? Такие дела происходят здесь", — прокомментировал увиденное один из очевидцев.

На небольшом экране какое-то время шёл порноролик, который вызвал бурную и нецензурную реакцию зрителей такого "кинопоказа". Как видео включилось в общественном месте, неизвестно.

В администрации Советского района города заметили, что туалетный модуль пока ещё не введён в эксплуатацию.

"После публикации видеоролика в соцсетях на место выехали специалисты администрации, и в тот момент на экране была стандартная заставка. Для предотвращения возможных эксцессов туалет отключили от сети", — приводит текст сообщения телеканал "360".

Теперь чиновники намерены обратиться в полицию для поиска злоумышленников, включивших порно.