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В МИД РФ послу США пообещали ответные меры на санкции

Неприемлемые действия американских властей нанесли новый тяжёлый удар по отношениям с Россией, несмотря на заявленное намерение выстраивать "прагматичный" диалог.

15 апреля 2021, 18:40
<p>Фото © ТАСС/Zuma</p>

Фото © ТАСС/Zuma

Послу США Джону Салливану, которого ранее вызвали в МИД РФ, было заявлено о серии ответных мер Москвы в связи с новыми санкциями Вашингтона. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что с главой американской дипмиссии встретился замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"На протяжении многих лет Москва демонстрировала предельно ответственный подход к задаче поддержания отношений с США на приемлемом уровне. Однако Вашингтон при сменявших друг друга администрациях лишь усугублял положение, не откликаясь на наши конструктивные импульсы", — сказано в сообщении МИД.

МИД РФ: Ответ на санкции США будет неотвратимым

МИД РФ: Ответ на санкции США будет неотвратимым

Кроме того, в российском МИД оценили неприемлемые действия властей Америки, которые, вопреки озвученным намерениям "выстраивать прагматичные отношения с Россией", нанесли по ним новый тяжёлый удар.

Польша объявила персонами нон грата трёх российских дипломатов

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Ранее сегодня Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. Ещё один пункт санкций: США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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