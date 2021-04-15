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Глава МИД Украины указал на "красную линию" в отношениях с Россией

Глава украинской дипломатии обратился к коллегам из балтийских стран с просьбой призывать ЕС и НАТО к практической поддержке Киева.

15 апреля 2021, 19:33
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Для Украины "красной линией", которую "не должна переходить Россия", является государственная граница. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Если она пересечёт границу — то должны быть последствия", — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

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Высказывание прозвучало на совместной пресс-конференции с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы. Во время встречи Кулеба обратился к коллегам из балтийских стран с просьбой призывать ЕС и НАТО к практической поддержке Киева.

Ранее Генеральный штаб ВС Украины заявил, что катера ФСБ РФ в Азовском море якобы пытались помешать действиям ВМС Незалежной на боевом дежурстве.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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