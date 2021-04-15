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Генсек Совета Европы: Первый человек в космосе вызывает трепет и восхищение

По мнению политика, большинство обычных людей рассматривали космическую гонку не как политическую игру, а как расширение границ всего человечества.

15 апреля 2021, 21:45
<p>Фото © Sovfoto / Universal Images Group via Getty Images</p>

Фото © Sovfoto / Universal Images Group via Getty Images

Имя Юрия Гагарина известно всем поколениям школьников в Европе и во всём мире с 60-х годов прошлого века. Таким мнением во время "круглого стола" по случаю 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос поделилась генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

"Имя Юрия Гагарина известно всем поколениям школьников в последние 60 лет здесь, в Европе, и во всём мире. Первый человек в космосе вызывает трепет и восхищение у людей из всех слоёв общества", — приводит РИА "Новости" слова Пейчинович-Бурич.

Она отметила, что политика могла послужить мотивацией для так называемой космической гонки. Однако обычные граждане рассматривали это в гораздо более широкой перспективе.

"Они видели это не как борьбу между левыми и правыми, Западом и Востоком, а как расширение границ, что могла сделать наука и чего мог достичь человек", — отметила она.

Семья из Москвы нарисовала портрет Гагарина на карте во время автопробега по стране

Семья из Москвы нарисовала портрет Гагарина на карте во время автопробега по стране

Ранее компания Google в День космонавтики опубликовала послание, предназначенное специально для первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В нём учёные, блогеры, популяризаторы науки, студенты и астронавты рассказывают о том, чего за 60 лет добилась космическая отрасль, как исследуется космос, с какими трудностями столкнулось человечество в его освоении и каковы перспективы исследования межзвёздного пространства.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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