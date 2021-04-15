Генсек Совета Европы: Первый человек в космосе вызывает трепет и восхищение

Имя Юрия Гагарина известно всем поколениям школьников в Европе и во всём мире с 60-х годов прошлого века. Таким мнением во время "круглого стола" по случаю 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос поделилась генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

"Имя Юрия Гагарина известно всем поколениям школьников в последние 60 лет здесь, в Европе, и во всём мире. Первый человек в космосе вызывает трепет и восхищение у людей из всех слоёв общества", — приводит РИА "Новости" слова Пейчинович-Бурич.

Она отметила, что политика могла послужить мотивацией для так называемой космической гонки. Однако обычные граждане рассматривали это в гораздо более широкой перспективе.

"Они видели это не как борьбу между левыми и правыми, Западом и Востоком, а как расширение границ, что могла сделать наука и чего мог достичь человек", — отметила она.

Ранее компания Google в День космонавтики опубликовала послание, предназначенное специально для первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В нём учёные, блогеры, популяризаторы науки, студенты и астронавты рассказывают о том, чего за 60 лет добилась космическая отрасль, как исследуется космос, с какими трудностями столкнулось человечество в его освоении и каковы перспективы исследования межзвёздного пространства.

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