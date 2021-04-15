Мишустин распорядился вернуть деньги туристам за путёвки, купленные до 31 марта
Как уточняется, компенсации будут выплачиваться из средств фонда персональной ответственности туроператора.
Фото © ТАСС / Астахов Дмитрий
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате российским туристам денег за аннулированные путёвки. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Вернуть средства смогут те россияне, которые заключили договоры о покупке тура до 31 марта 2020 года включительно. Компенсации выплатят из средств фонда персональной ответственности туроператора.
"Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключённым по 31 марта 2020 года включительно, из средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма...", — говорится в документе.
Напомним, что с 15 апреля по 1 июня Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение ранее принял оперативный штаб на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах. При этом ранее сообщалось, что вернуть деньги за сгоревшие путёвки россияне якобы смогут только через суд. По словам экспертов, сейчас туроператоры просто не могут исполнить свои обязательства, поэтому большинство граждан соглашаются на перенос путешествий на более поздние даты.
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