"Не можем оставаться в прихожей": Зеленский призвал впустить Украину в НАТО и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО и Евросоюз должны принять страну в свой состав. Об этом глава государства рассказал в интервью изданию Le Figaro перед переговорами со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО", — посетовал Зеленский.

По словам украинского лидера, "настал момент перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО".

"Если ЕС и Эмманюэль Макрон действительно считают нас членами европейской семьи, то они должны действовать соответствующим образом. Пора перейти от разговоров к решениям", — подчеркнул Зеленский.

При этом он выразил сожаление в связи с тем, что у Макрона "лучше отношения" с президентом России Владимиром Путиным, чем с ним. Причём в тот момент, "когда Украина особо нуждается в европейской поддержке".

Ранее Зеленский назвал вступление Незалежной в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Кроме того, он призвал страны – участницы альянса уделять больше внимания вопросам безопасности в Чёрном море и усиливать военное присутствие в регионе. В Вашингтоне в ответ заявили, что не против видеть Украину членом альянса, вот только решение о вступлении Незалежной в НАТО будут принимать все страны-участницы, а не только США.

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