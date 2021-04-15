Россия в феврале сократила вложения в госбумаги США

В феврале этого года Россия уменьшила объём вложений в государственные ценные бумаги США примерно на $389 млн, до $5,756 млрд. Об этом свидетельствуют данные Минфина Штатов.

При этом доля долгосрочных облигаций сократилась практически в девять раз: 306 миллионов вместо 2,7 миллиарда месяцем ранее. На долю краткосрочных ценных бумаг пришлось $5,45 миллиарда по сравнению с 3,4 миллиарда долларов за январь.

Отметим, что в январе Москва увеличила объём вложений в государственные ценные бумаги США до 6,145 миллиарда долларов. А в конце 2020 года РФ владела американскими облигациями на сумму в 6,011 миллиарда долларов.

Крупнейшим держателем госбумаг Штатов является Япония с показателем 1,25 триллиона долларов. На втором месте в списке расположился Китай с облигациями на 1,1 триллиона.

Ранее Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. Ещё один пункт санкций: США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

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