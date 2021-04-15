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Россияне передали командование МКС американцам

"Ключ" от станции получила астронавт NASA Шеннон Уокер. Российский "Союз" отстыкуется 17 апреля.

15 апреля 2021, 22:22
<p>Фото © "Роскосмос"</p>

Фото © "Роскосмос"

Российский космонавт Сергей Рыжиков передал командование Международной космической станцией американке Шеннон Уокер. Церемония передачи транслировалась на сайте NASA.

"6 месяцев на борту МКС — это было удивительное время, много незабываемых событий. Сейчас время передать командование от меня Шеннон", — сказал Рыжиков во время церемонии.

В ходе церемонии Рыжиков передал Уолкер символический ключ от космической станции. Церемония прошла в американском модуле Destiny, на ней присутствовали все десять человек объединённого экипажа.

"Я желаю Шеннон продолжать традицию работать вместе командой и желаю успешной миссии", — сказал Рыжиков.

Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-17" запланирована на 17 апреля. На нём на Землю вернутся космонавты Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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