Россияне передали командование МКС американцам

Российский космонавт Сергей Рыжиков передал командование Международной космической станцией американке Шеннон Уокер. Церемония передачи транслировалась на сайте NASA.

"6 месяцев на борту МКС — это было удивительное время, много незабываемых событий. Сейчас время передать командование от меня Шеннон", — сказал Рыжиков во время церемонии.

В ходе церемонии Рыжиков передал Уолкер символический ключ от космической станции. Церемония прошла в американском модуле Destiny, на ней присутствовали все десять человек объединённого экипажа.

"Я желаю Шеннон продолжать традицию работать вместе командой и желаю успешной миссии", — сказал Рыжиков.

Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-17" запланирована на 17 апреля. На нём на Землю вернутся космонавты Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Ранее Лайф сообщал, что российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", который в настоящее время находится на Международной космической станции, побил рекорд по длительности полёта для космических аппаратов данного семейства.

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