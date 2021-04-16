Стало известно, когда в Москве начнут отключать горячую воду
Профилактические работы на инженерных сетях нужны, чтобы выявить возможные нарушения и ликвидировать их до начала нового отопительного сезона.
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Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к следующему отопительному сезону, начнутся в Москве с 11 мая. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
"Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадёжные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации", — пояснил он журналистам.
Заместитель мэра также отметил, что все профилактические работы на системах горячего водоснабжения завершатся до 1 сентября. За этот период будут выполнены гидравлические испытания на более чем 16 тысячах километров сетей.
Бирюков добавил, что совсем не отключать водоснабжение не получится, коммунальщикам и так удалось сократить сроки профилактики до десяти дней. График отключений можно будет уточнить на информационных ресурсах Правительства Москвы.
Ранее стало известно, что в Москве отключат отопление в течение мая. Окончательное решение будет принято, когда в течение пяти дней среднесуточная температура в городе будет выше отметки восемь градусов.
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