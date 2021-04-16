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Стало известно, когда в Москве начнут отключать горячую воду

Профилактические работы на инженерных сетях нужны, чтобы выявить возможные нарушения и ликвидировать их до начала нового отопительного сезона.

16 апреля 2021, 06:42

Фото © Pixabay

Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к следующему отопительному сезону, начнутся в Москве с 11 мая. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

"Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадёжные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации", — пояснил он журналистам.

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Заместитель мэра также отметил, что все профилактические работы на системах горячего водоснабжения завершатся до 1 сентября. За этот период будут выполнены гидравлические испытания на более чем 16 тысячах километров сетей.

Бирюков добавил, что совсем не отключать водоснабжение не получится, коммунальщикам и так удалось сократить сроки профилактики до десяти дней. График отключений можно будет уточнить на информационных ресурсах Правительства Москвы.

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Ранее стало известно, что в Москве отключат отопление в течение мая. Окончательное решение будет принято, когда в течение пяти дней среднесуточная температура в городе будет выше отметки восемь градусов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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