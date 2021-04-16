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В Японии заявили, что вода с "Фукусимы" будет в семь раз чище обычной

Вице-премьер страны в очередной раз сказал, что такую воду можно будет пить.

16 апреля 2021, 06:28
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Очищенная от радиоактивных веществ вода с атомной электростанции "Фукусима-1" вполне пригодна для питья. Об этом заявил вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо.

"Самое главное, что она будет в семь раз чище, чем допускается нормами Всемирной организации здравоохранения", — заверил японский политик на пресс-конференции в Токио.

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На днях официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предложил японским политикам выпить воду с "Фукусимы", чтобы доказать её безопасность. По словам дипломата, выводы о безопасности воды основаны "исключительно на односторонних данных, которые совершенно не кажутся убедительными".

Напомним, ранее Кабинет министров Японии принял решение через два года начать сбрасывать очищенную от радиоактивных веществ воду с атомной электростанции "Фукусима-1" в Тихий океан. Обеспокоенность планами Токио уже выразил ряд стран, включая Китай, Южную Корею и Россию.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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