В Японии заявили, что вода с "Фукусимы" будет в семь раз чище обычной

Очищенная от радиоактивных веществ вода с атомной электростанции "Фукусима-1" вполне пригодна для питья. Об этом заявил вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо.

"Самое главное, что она будет в семь раз чище, чем допускается нормами Всемирной организации здравоохранения", — заверил японский политик на пресс-конференции в Токио.

На днях официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предложил японским политикам выпить воду с "Фукусимы", чтобы доказать её безопасность. По словам дипломата, выводы о безопасности воды основаны "исключительно на односторонних данных, которые совершенно не кажутся убедительными".

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