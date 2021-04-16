"Россия, и ты туда же": Японцев возмутило требование объяснить слив воды с "Фукусимы-1"
По мнению некоторых комментаторов, Япония оказалась среди недружественных стран. Кроме РФ в безопасности сброса охладителя "посмели" усомниться Китай и Южная Корея.
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Японцы недовольны тем, что Россия обеспокоена планами слива радиационной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Свои гневные комментарии они оставили под заметкой агентства Jiji, в которой говорилось о такой позиции Москвы.
"Даже не хочется слушать такие заявления от представителя страны, которая в прошлом осуществляла ядерные испытания на Земле", — приводит "ИноСМИ" комментарий пользователя под псевдонимом kes.
Некоторые японцы считают, что из-за претензий со стороны России могут ухудшиться и без того натянутые отношения двух стран.
"Ну вот, теперь Россия, явно принявшая для себя решение ни под каким видом не отдавать нам наши Северные острова (Южные Курилы. — Прим. ред.), начинает высказывать нам претензии по поводу всего, в том числе риска сброса в океан очищенной воды-охладителя с АЭС", — пишет gen.
Другой японец напомнил, что на Дальнем Востоке есть "кладбище", где стоят старые атомные подлодки. Он призвал Россию сначала отчитаться, как там дела с экологией.
Ранее Кабинет министров Японии принял решение через два года начать сбрасывать очищенную от радиоактивных веществ воду с атомной электростанции "Фукусима-1" в Тихий океан. Обеспокоенность планами Токио уже выразило несколько стран, включая Китай и Южную Корею.
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