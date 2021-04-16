После удара загорелись: при столкновении двух автомобилей в ХМАО погибло четыре человека
Судя по кадрам с места аварии, кроссовер и небольшой грузовик въехали друг в друга лоб в лоб, удар был очень мощный.
Фото © Управление МВД России по Ханты-Мансийскому АО
На 28-м километре автодороги Советский – Зеленоборск в Ханты-Мансийском автономном округе произошло смертельное ДТП. Как сообщается на сайте регионального Управления МВД РФ, столкнулись Hyundai Tucson и Hino Dutro.
Фото © Управление МВД России по Ханты-Мансийскому АО
"По предварительным данным, автомобиль Hyundai Tucson, зарегистрированный на 47-летнюю жительницу посёлка Коммунистический, и автомобиль Hino Dutro, принадлежащий 31-летнему жителю Челябинской области, совершили лобовое столкновение", — говорится в сообщении.
В результате ДТП произошло возгорание автомобилей и погибло четыре человека, их личности устанавливаются.
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Ранее Лайф рассказывал о том, что утром 10 апреля туристический автобус с 32 россиянами, следовавший по маршруту Конья – Аксарай, попал в аварию. По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением на обледеневшей дороге. Позднее турецкие СМИ сообщили, что в ДТП погибла 43-летняя россиянка Елена Автайкина. Также стало известно, что трое россиян получили ушибы и переломы разной степени тяжести и были госпитализированы.
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