После удара загорелись: при столкновении двух автомобилей в ХМАО погибло четыре человека

На 28-м километре автодороги Советский – Зеленоборск в Ханты-Мансийском автономном округе произошло смертельное ДТП. Как сообщается на сайте регионального Управления МВД РФ, столкнулись Hyundai Tucson и Hino Dutro.

Фото © Управление МВД России по Ханты-Мансийскому АО

"По предварительным данным, автомобиль Hyundai Tucson, зарегистрированный на 47-летнюю жительницу посёлка Коммунистический, и автомобиль Hino Dutro, принадлежащий 31-летнему жителю Челябинской области, совершили лобовое столкновение", — говорится в сообщении.

В результате ДТП произошло возгорание автомобилей и погибло четыре человека, их личности устанавливаются.

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