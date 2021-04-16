Гинцбург заявил о неожиданном свойстве вакцины от ковида "Спутник V"

Отечественная вакцина "Спутник V" может хорошо защищать от коронавируса и животных. Такое мнение выразил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Однако он отметил, что в вопросе вакцинации пока стоят другие приоритеты.

"Я более чем уверен, что "Спутник V" будет защищать и животных, причём хорошо, но сначала надо всё-таки людей привить", — сказал Гинцбург в беседе с РИА "Новости".

По его словам, животных следует прививать от ковида не только для их защиты, но ещё и для того, чтобы прекратить циркуляцию вируса между питомцами и людьми. "Спутник V" на животных в центре Гамалеи проверяли, поэтому можно с уверенностью сказать, что препарат работает, уточнил Гинцбург.

"Другой вопрос, что та вакцина, которая сделана специально для животных, гораздо дешевле нашей и при этом тоже работает", — добавил глава центра Гамалеи.

Напомним, 31 марта 2021 года было объявлено, что РФ зарегистрировала первую в мире антиковидную вакцину для животных. Прививка от ковида для домашних питомцев будет стоить около 500 рублей.

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