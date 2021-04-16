Вакцина со вкусом ряженки: съедобный препарат от ковида решили сделать в Санкт-Петербурге

Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге разрабатывает первую в мире съедобную вакцину от коронавируса, которая на вкус будет похожа на обычную ряженку. Об этом сообщил глава института, профессор РАН Александр Дмитриев. Он отметил, что исследования начались около года назад, завершить доклинические испытания препарата планируется к концу текущего – началу следующего года.

Автор идеи съедобной вакцины Александр Суворов, руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН, рассказал о преимуществах такого препарата.

"При применении мукозальной вакцины на слизистой оболочке, которую можно назвать воротами инфекции, формируется другой класс антител по сравнению с реакцией на инъекционную вакцину — иммуноглобулины А (IgA)", — приводит слова учёного РИА "Новости".

Он также добавил, что на вкус съедобная вакцина не отличается от кисломолочных продуктов и больше всего будет напоминать людям ряженку. По словам Суворова, "лабораторные мыши, крысы и кролики с удовольствием потребляют эту закваску". При этом формируется прекрасный иммунный ответ, каких-либо побочных эффектов пока не наблюдается.

Ранее другой учёный рассказал, у кого заражение коронавирусом может стать хроническим. Предельно осторожными следует быть людям с ослабленным иммунитетом.

Авторы