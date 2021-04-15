В Южной Корее решили запустить производство 650 миллионов доз "Спутника V"
Их будут готовы направлять в любые страны по запросу РФПИ. При необходимости и в саму Россию.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
В Южной Корее намерены запустить масштабное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на экспорт. Этим займётся консорциум фармацевтических компаний во главе с GL Rapha. Речь идёт о выпуске 650 миллионов доз.
Как сообщает РИА "Новости", для этого GL Rapha сформировала консорциум из Hankook Korus и ещё семи южнокорейских компаний. Объёмы между ними пока не распределены, но передача технологий уже ведётся.
Изначально предполагалось, что вакцину из Южной Кореи начнут поставлять в ОАЭ, а оттуда распределять по странам Ближнего Востока. Но затем было принято решение оставить вопрос поставок за РФПИ. GL Rapha готова направлять продукцию в любую страну, в том числе при необходимости и в Россию.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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