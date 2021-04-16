Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 апреля 2021, 02:12

Прибывающих из Турции и Танзании россиян предложили проверять на коронавирус дважды

Фото © ТАСС / EPA

Фото © ТАСС / EPA

Такое требование не касается членов экипажей самолётов, на которых соотечественников будут возвращать на родину.

В Роспотребнадзоре предложили обязать россиян, которые прибывают до 1 мая текущего года из Турции и Танзании на территорию РФ, в течение пяти дней сдать второй ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Проект постановления ведомства опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Такое требование, согласно документу, не будет касаться членов экипажей самолётов, возвращающих россиян. Также предполагается, что прибывающим гражданам придётся повторно предоставлять сведения о результатах лабораторного исследования на ковид на портале госуслуг с заполнением соответствующей формы.

"Поработала два дня": Аниматор Лиза из Турции рассказала Лайфу о локдауне в стране и закрывающихся гостиницах
"Поработала два дня": Аниматор Лиза из Турции рассказала Лайфу о локдауне в стране и закрывающихся гостиницах

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что с 15 апреля все россияне, которые прибывают в страну любым видом транспорта, обязаны в течение трёх дней сдать тест на коронавирус.

Напомним, Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение ранее принял оперативный штаб на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах. К примеру, в Турции регистрируют около 60 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Для сравнения: в РФ, население которой почти в два раза больше, только около восьми тысяч случаев за день.

BannerImage
Иван Косицын
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Турция
  • Танзания
  • Коронавирус
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar