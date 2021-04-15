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Прибывающих из Турции и Танзании россиян предложили проверять на коронавирус дважды

Такое требование не касается членов экипажей самолётов, на которых соотечественников будут возвращать на родину.

15 апреля 2021, 23:12
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

В Роспотребнадзоре предложили обязать россиян, которые прибывают до 1 мая текущего года из Турции и Танзании на территорию РФ, в течение пяти дней сдать второй ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Проект постановления ведомства опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Такое требование, согласно документу, не будет касаться членов экипажей самолётов, возвращающих россиян. Также предполагается, что прибывающим гражданам придётся повторно предоставлять сведения о результатах лабораторного исследования на ковид на портале госуслуг с заполнением соответствующей формы.

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Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что с 15 апреля все россияне, которые прибывают в страну любым видом транспорта, обязаны в течение трёх дней сдать тест на коронавирус.

Напомним, Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение ранее принял оперативный штаб на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах. К примеру, в Турции регистрируют около 60 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Для сравнения: в РФ, население которой почти в два раза больше, только около восьми тысяч случаев за день.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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